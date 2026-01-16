Venezuela: Trump agradeció la medalla del Nobel que le dio Machado

Ambos se reunieron el jueves en la Casa Blanca, en medio de rumores de que Trump había marginado a Machado del proceso de transición en Caracas porque la líder opositora había recibido el premio codiciado por el republicano.

"Fue un gran honor conocer hoy a María Corina Machado, de Venezuela. Es una mujer maravillosa que ha pasado por muchas dificultades. María me entregó su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado. Un maravilloso gesto de respeto mutuo.

Gracias, María", escribió el presidente en sus redes sociales.

Trump hizo campaña abiertamente para ganar el Premio Nobel de la Paz en 2025 y afirmó a principios de enero que Machado no debería haber recibido el premio, pero negó que esto influyera en su decisión de aceptar a la chavista Delcy Rodríguez como líder del proceso de transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses.

La líder opositora, a su vez, incluso afirmó, tras la caída de Maduro, que le gustaría "compartir" el Premio Nobel con el presidente estadounidense, pero el instituto responsable del galardón explicó que no puede ser "revocado ni transferido" a otra persona. (ANSA).