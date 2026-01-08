Venezuela: Trump anticipa un rol prolongado de EEUU en Venezuela

Trump, cuya conversación con el periódico fue publicada en la mañana de este jueves, sostuvo que "solo el tiempo lo dirá" cuándo terminará la participación directa de Washington en la administración venezolana, al ser consultado sobre si sería una cuestión de meses o años. Al insistir, el mandatario respondió que sería "mucho más tiempo" de lo que se pensaba inicialmente.

El jefe de la Casa Blanca defendió la operación militar que derivó en la captura del presidente venezolano y su esposa Cilia Flores, señalando que Estados Unidos asumió un papel de supervisión para asegurar estabilidad, pero también para gestionar recursos clave, especialmente el petróleo, elemento central de la economía venezolana.

Trump afirmó que el Gobierno interino liderado por figuras cercanas a Maduro y bajo supervisión estadounidense "les está dando todo lo que consideramos necesario".

Según Trump, Washington también buscará reducir los precios de la energía y facilitar que Venezuela reciba ingresos que considera "necesarios desesperadamente", mientras se negocian exportaciones de crudo venezolano que habían estado detenidas por el bloqueo impuesto desde 2019.

La entrevista avivó las críticas desde la región y fuera de ella. En Francia, el presidente Emmanuel Macron expresó preocupación de que la política de Washington represente un alejamiento de reglas internacionales y una postura más agresiva que complica las relaciones transatlánticas.

La medida de Trump —que incluyó un ataque aéreo y terrestre en territorio venezolano para capturar a Maduro— ha sido tildada por críticos como una violación del derecho internacional y un precedente peligroso, que varios analistas comparan con intervenciones militares anteriores de Estados Unidos sin mandato del Congreso.

La entrevista también reavivó el debate político dentro de Estados Unidos. Legisladores demócratas y algunos republicanos moderados han cuestionado la legalidad de la acción ejecutiva fuera de un marco de autorización legislativa, así como la falta de transparencia sobre bajas, objetivos y estrategia a largo plazo.

El editorial del New York Times, junto con voces críticas en el Congreso, afirmó que las acciones militares contra Venezuela podrían agravar inestabilidad regional y reforzar la percepción de un regreso a políticas intervencionistas sin respaldo claro del Poder Legislativo.

La captura de Maduro y la intervención en Venezuela se producen en un contexto de tensión política global, con desafíos energéticos, migratorios y geopolíticos. Además, la administración Trump ha señalado que utilizará los recursos energéticos venezolanos como parte de su estrategia económica y de seguridad hemisférica, con una clara apuesta por mantener influencia en la región.

Analistas señalan que la prolongación de la supervisión estadounidense en Venezuela podría tener consecuencias duraderas en la diplomacia regional, así como impactos en los mercados energéticos y en las relaciones entre Estados Unidos y potencias como China y Rusia, que también tienen intereses en la zona.

(ANSA).