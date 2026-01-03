Venezuela: trump ataca a Venezuela y captura a Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó la noticia. "Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y sacado del país junto con su esposa", escribió en su red social Truth.

En un comunicado, el gobierno de Caracas, además de denunciar la "gravísima agresión militar" de Estados Unidos, había declarado previamente que el presidente Nicolás Maduro había declarado el estado de emergencia y llamado a la población a movilizarse tras el ataque.

La operación militar, explicó Trump, se llevó a cabo en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. El ataque comenzó poco antes de las 2:00 a. m. (hora local, 6:00 GMT). Se escucharon violentas explosiones en Caracas y el sonido de aviones en vuelo provocó que la gente saliera a las calles.

"Buena planificación y tropas excelentes. Fue una operación brillante", afirmó Trump en una entrevista publicada por el New York Times. Cuando se le preguntó si había solicitado autorización al Congreso para actuar y cuáles serían los próximos pasos para Venezuela, Trump respondió que abordaría estos temas en la conferencia de prensa.

Maduro fue capturado por una división de Delta Force, una unidad antiterrorista y de operaciones especiales, informa la cadena estadounidense CBS.

Es un "nuevo amanecer" para Venezuela: "El tirano se ha ido. Finalmente, enfrentará la justicia por sus crímenes", dijo el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau.

No hubo bajas estadounidenses en la operación en Venezuela, según un funcionario estadounidense citado por el New York Times, quien se negó a hacer comentarios sobre posibles bajas venezolanas.

"Escuché un fuerte estallido, el primero, que literalmente me tiró de la cama", declaró a ANSA un italiano expatriado en Venezuela. "El palacio presidencial en Miraflores, Fuerte Tijuna, el Ministerio de Defensa, el aeropuerto de La Carlota y el puerto de La Guaira están siendo bombardeados", añadió.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, escribió en X que, además de objetivos militares y logísticos, también fueron alcanzados otros objetivos de gran simbolismo, como el edificio del Parlamento y el Cuartel de la Montaña, donde se encuentra el mausoleo de Hugo Chávez. Las primeras reacciones desde Moscú fueron: el vicepresidente de la cámara alta del Parlamento, Konstantin Kosachev, lo calificó de "violación internacional" y lo condenó desde Irán.

El ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia condenó la agresión armada de Estados Unidos contra Venezuela. "Esta mañana, Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto genera profunda preocupación y condena", declaró el ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un comunicado publicado en Telegram.

"Sigo la evolución de la situación con nuestra representación diplomática en Caracas, prestando especial atención a la comunidad italiana. La primera ministra, Giorgia Meloni, está constantemente informada y la Unidad de Crisis Farnesina está operativa", enfatizó el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani.

El embajador italiano en Caracas, Giovanni Umberto De Vito, instó a todos los italianos en Venezuela a "quedarse en casa y evitar viajar". La situación, dijo, "es incierta e instamos a nuestros compatriotas italianos a que se pongan en contacto con la embajada y los consulados", enfatizando que "la prioridad en este momento es la seguridad" de los italianos en el país.

Hay aproximadamente 160.000 italianos en Venezuela, algunos con doble nacionalidad, así como algunos expatriados por motivos de trabajo y turismo.

También hay una docena de detenidos, como Alberto Trentini. La Farnesina -la Cancillería italiana- también está trabajando en su nombre. "Ese también es un tema que nos preocupa y estamos trabajando arduamente", aseguró Tajani.

(ANSA).