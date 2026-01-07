Venezuela: Trump, Caracas nos entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo

"Este petróleo se venderá al precio de mercado y los ingresos serán gestionados por mí, en calidad de presidente de los Estados Unidos, para asegurar que se utilicen en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos", escribió Trump.

"He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que implemente este plan de inmediato. El petróleo será transportado por buques cisterna y entregado directamente a los terminales de descarga en Estados Unidos", añadió el mandatario estadounidense.

Según el mensaje difundido, el petróleo será transportado por buques de almacenamiento y descargado directamente en puertos estadounidenses.

Horas antes, funcionarios de Caracas y estadounidenses negociaban la exportación de petróleo venezolano a Estados Unidos, informaron a la prensa internacional cinco fuentes gubernamentales, industriales y navieras.

Las refinerías estadounidenses en la costa del Golfo pueden procesar crudo venezolano y lo han importado en el pasado, antes de que Estados Unidos impusiera sanciones a Venezuela.

Un potencial acuerdo entre Caracas y Washington podría desviar los suministros de China y, al mismo tiempo, ayudar a la compañía estatal PDVSA a evitar nuevos recortes en la producción. Así lo informó la prensa internacional, citando cinco fuentes gubernamentales, industriales y del sector marítimo.

Venezuela tiene millones de barriles de petróleo cargados en buques petroleros y almacenados en tanques que no logró enviar debido a un bloqueo de las exportaciones impuesto por Trump a partir de mediados de diciembre.

El bloqueo formó parte de una creciente presión de Estados Unidos sobre el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que culminó este fin de semana con su captura por parte de las fuerzas estadounidenses.

Un posible acuerdo para vender el crudo bloqueado a Estados Unidos podría inicialmente requerir la reasignación de cargamentos originalmente destinados a China, dijeron dos fuentes.

El país asiático ha sido el principal comprador de Venezuela en la última década, particularmente desde que Estados Unidos impuso en 2020 sanciones a las empresas involucradas en el comercio de petróleo con Venezuela.

Estos suministros aumentarían el volumen de petróleo venezolano exportado hacia Estados Unidos, un flujo que actualmente está completamente controlado por Chevron, principal socio de PDVSA en las empresas conjuntas, basado en una autorización estadounidense.

Chevron ha mantenido exportaciones regulares de entre 100.000 y 150.000 barriles diarios a Estados Unidos durante el bloqueo, mientras otras compañías internacionales permanecen restringidas. (ANSA).