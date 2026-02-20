Venezuela: Trump confirma que comercializará 50 millones de barriles de crudo

Este anuncio ratifica el estrecho involucramiento de Washington en el sector petrolero de Venezuela tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Durante un discurso ante trabajadores en una planta siderúrgica en Georgia, el jueves, Trump declaró: "tomamos 50 millones de barriles de petróleo. Ahora mismo está flotando muy bien en barcos extremadamente grandes rumbo a Houston".

Subrayó el mandatario estadounidense la comunicación fluida que mantiene con la presidenta interina Delcy Rodríguez, al afirmar que Washington está "ayudándolos mucho con su petróleo" en medio de esfuerzos para fortalecer el dominio energético estadounidense.

Este envío sigue a la emisión de una licencia general por parte de la administración Trump la semana pasada, que autoriza exportaciones más amplias de petróleo venezolano y permite a refinerías estadounidenses como Phillips 66 y Citgo comprar crudo directamente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

En enero, EE. UU. confirmó que había llevado desde Venezuela 50 millones de barriles de crudo y unos US$500 millones se inyectaron al país, pero no a manos del gobierno, sino de bancos privados que hicieron subastas con sus clientes para acceder a esas divisas.

Funcionarios venezolanos hasta este viernes no habían reaccionado a este último anuncio de Trump. (ANSA).