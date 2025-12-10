Venezuela.- Trump dice que no le "gustaría" que arrestaran a Machado en su intento por acudir a Oslo

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este miércoles que no le "gustaría" que arrestaran a la opositora venezolana María Corina Machado en su intento por acudir a la capital de Noruega, Oslo, donde le han entregado el Premio Nobel de la Paz 2025 a su hija Ana Corina Sosa en su nombre, ante su imposibilidad de llegar a tiempo. "Fue muy amable. Dijo que 'yo debería haber ganado el Nobel. Y no... bueno, estoy haciendo esto para salvar vidas. No lo hago por ninguna otra razón. Pero no, no me gustaría que la arrestaran. No me haría ninguna gracia", ha declarado desde el Despacho Oval, en un encuentro con medios de comunicación durante una reunión con empresarios de alto nivel. Machado, que lleva meses recluida en un lugar secreto en Venezuela para evitar su detención por parte de las autoridades venezolanas, habría salido del país latinoamericano a bordo de una embarcación para luego tomar un vuelo hacia Noruega. La opositora había dicho que muchas personas habían "arriesgado sus vidas" para que ella llegara a Oslo. El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, ha anunciado en la ceremonia de entrega de premios que Machado, que ha "hecho todo lo posible para poder asistir a la ceremonia", se encuentra "a salvo y estará" en la capital noruega próximamente.