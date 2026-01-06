Venezuela: Trump dicta las condiciones a Delcy Machado, "lista para regresar"

Mientras el magnate dictaba la línea en una entrevista con NBC News, la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, anunciaba en una entrevista con Fox News su intención de regresar a su país "lo antes posible", tendiendo la mano a Trump y atacando con dureza a Rodríguez, "una de las principales responsables de la tortura, persecución, corrupción y narcotráfico".

Mientras tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio un sorprendente giro sobre una dudosa acusación contra Maduro que la Casa Blanca promovió el año pasado para preparar el terreno para su destitución: liderar un cartel de drogas llamado Cartel de los Soles.

Los fiscales continúan acusando al depuesto presidente de participar en una conspiración de narcotráfico, pero abandonaron la afirmación de que el Cartel es una organización real, definiéndolo ahora solo como un "sistema de clientelismo" y una "cultura de la corrupción" alimentada por el dinero de las drogas.

Este retroceso cuestiona aún más la legitimidad de la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera por parte del Departamento de Estado.

En la entrevista con NBC, Trump reiteró que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, pero que podría involucrarse en el país durante un tiempo prolongado.

El expresidente descartó la posibilidad de elecciones en los próximos 30 días: "Primero debemos arreglar el país", explicó, sin ofrecer plazos, excepto que la reconstrucción de la infraestructura energética venezolana podría tomar menos de 18 meses.

Las empresas estadounidenses, que hasta ahora han sido escépticas, serían las encargadas de asumir el costo, lo que podría hacerse a través de los contribuyentes o por medio de los ingresos.

El presidente mencionó que el equipo de transición incluirá al secretario de Estado, Marco Rubio, al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, al jefe de gabinete Stephen Miller y también al vicepresidente, JD Vance, quien hasta ahora se había mantenido alejado de una acción intervencionista que irrita al mundo Maga.

"El movimiento Maga soy yo y ama todo lo que hago", afirmó el magnate, quien en el quinto aniversario del asalto al Capitolio defendió "la marcha pacífica" de sus seguidores y advirtió a los republicanos que si no ganan en las elecciones intermedias, los demócratas lo someterán a un proceso de impeachment (juicio político).

Miller informó que Rubio liderará el equipo, pero al ser preguntado por NBC sobre quién será la "figura principal" al mando, Trump respondió: "Yo". Luego anunció que pronto se tomará una decisión sobre el posible mantenimiento o levantamiento de las sanciones contra Rodríguez, pero observó que Rubio está hablando con ella en español y que su "relación es muy fuerte".

La CIA sugirió enfocarse en "Delcy", indicando que los leales al régimen de Maduro, incluida la presidenta interina, están en la mejor posición para liderar Venezuela y garantizar la estabilidad a corto plazo.

A diferencia de la oposición, que podría implicar el riesgo de caos y requerir una fuerte presencia militar estadounidense en el territorio.

Sin embargo, según el New York Times, Trump dejó de lado a Machado debido al deterioro de sus relaciones con varios funcionarios estadounidenses, en particular con el enviado Richard Grenell, a quien habría negado un encuentro, una lista de prisioneros políticos a liberar y un plan para llevar al poder a su candidato de fachada, Edmundo González.

No se descarta tampoco el resentimiento por el Nobel otorgado a ella en lugar de a él.

"No debió ganarlo. Pero eso no tiene nada que ver con mi decisión", aseguró Trump. Ahora, hay quienes incluso creen que Estados Unidos pudo haber ayudado a la fuga de Machado a Oslo para deshacerse de una figura incómoda. (ANSA).