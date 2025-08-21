Venezuela: Trump envía buques, amenaza la paz, dice Maduro

Medios estadounidenses informaron que el presidente estadounidense también planea desplegar 4000 marines en la región.

Estas medidas se producen en un momento en que la administración Trump aumenta la presión sobre Maduro y el departamento de Justicia duplicó a US$50 millones la recompensa por la captura del líder chavista, a quien acusa de encabezar un cártel de narcoterroristas.

Para Maduro, los despliegues militares ordenados por Trump son una "amenaza a la paz regional" y una violación del derecho internacional.

En una intervención virtual en la cumbre del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), Maduro criticó la "nefasta persecución" de Estados Unidos, al que acusó de utilizar operaciones antidrogas como pretexto para intervenir y de vincular falsamente a Venezuela con el terrorismo.

La cumbre, a la que asistieron líderes regionales, emitió una declaración conjunta en la que rechaza la presencia militar estadounidense y exige respeto a la soberanía.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, en un incendiario discurso televisado, amenazó con arrestar a cualquier extranjero que cruzara la frontera del país sin autorización previa.

"Cualquier extranjero que intente ingresar ilegalmente a Venezuela será tratado como enemigo del país", declaró el chavista Rodríguez, aliado cercano de Maduro y uno de los "halcones" del chavismo. (ANSA).