Venezuela: trump llama "débiles y estúpidos" a los demócratas

En una entrevista telefónica con el programa Fox & Friends, Trump fue consultado directamente sobre las críticas que recibió por haber actuado sin aval legislativo.

"Bueno, miren, son personas débiles y estúpidas", afirmó.

"Están tratando de salvarse a sí mismos después de haber estado a punto de destruir nuestro país".

El mandatario defendió además la operación militar lanzada por Estados Unidos y sostuvo que fue una decisión acertada. "En lo que respecta a lo de anoche, fue realmente algo genial. Lo que hicieron fue genial", dijo. Trump agregó que los demócratas "tal vez intenten atacar", pero que "todo lo que hacen es quejarse".

"Deberían decir: '¿Saben qué? Hicimos un gran trabajo'", insistió el presidente, antes de desestimar los cuestionamientos constitucionales. "Ellos dicen: 'Oh, bueno, quizá no sea constitucional'. Ya saben, lo mismo de siempre que venimos escuchando desde hace años y años", concluyó.

Las declaraciones de Trump se producen en medio de una fuerte polémica en Washington, luego de que legisladores demócratas denunciaran que el presidente ordenó acciones militares en Venezuela sin la autorización previa del Congreso, como exige la Constitución estadounidense y la War Powers Act (Ley de Poderes de Guerra).

Varios senadores y representantes demócratas sostienen que el presidente excedió sus atribuciones constitucionales y advirtieron que el Congreso es el único órgano con autoridad para autorizar el uso de la fuerza militar, salvo en casos de amenaza inminente a Estados Unidos. También alertaron sobre el riesgo de una escalada regional y sobre posibles consecuencias humanitarias y diplomáticas.

El enfrentamiento se da tras el anuncio de Trump sobre la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, luego de lo que describió como un "ataque a gran escala" contra el país sudamericano, una operación que fue celebrada por sectores republicanos y parte del exilio venezolano, pero duramente criticada por la oposición demócrata.

Desde la Casa Blanca, en tanto, se sostiene que la acción fue legal, necesaria y justificada por razones de seguridad nacional, vinculadas al narcotráfico y al combate contra organizaciones criminales internacionales.

El cruce verbal profundiza la polarización política en Estados Unidos y anticipa un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso, con pedidos de informes, posibles audiencias legislativas y un debate abierto sobre los límites del poder presidencial en materia de política exterior y uso de la fuerza militar. (ANSA).