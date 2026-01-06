Venezuela: Trump, "ninguna elección en Venezuela en 30 días, ya habrá tiempo"

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que se realicen elecciones en un mes, Trump respondió categóricamente: "no, tomará tiempo. Debemos primero retornar al país a la normalidad".

El jefe de la Casa Blanca también destacó que un grupo de funcionarios estadounidenses, liderado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, supervisará la participación de Estados Unidos en la situación venezolana.

Además, Trump mencionó la posibilidad de ofrecer subvenciones a las compañías petroleras para reconstruir las infraestructuras energéticas de Venezuela, un proyecto que podría extenderse hasta los 18 meses.

"Creo que podemos hacerlo en menos tiempo, pero requerirá mucho dinero. Las compañías invertirán y serán reembolsadas por nosotros con los ingresos", puntualizó Trump.

Con referencia a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien hoy juró como presidenta interina, Trump aseguró que Rubio, quien "habla español con fluidez", tiene "una buena relación" con ella.

Esto sugiere que Estados Unidos podría considerar una segunda incursión militar si la colaboración de Rodríguez se detuviera, aunque el presidente no cree que sea necesario llegar a ese extremo.

Por último, Trump enfatizó que Estados Unidos "no está en guerra" con Venezuela, sino "con quienes venden drogas" y aquellos que "desalojan sus prisiones en nuestro país, enviando adictos y personas con problemas mentales". (ANSA).