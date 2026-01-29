Venezuela: Trump ordena reabrir el espacio aéreo, American lista para operar

Trump dijo que le había comunicado esta decisión a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en una conversación telefónica este mismo jueves. Según el mandatario, la reapertura del espacio aéreo venezolano será "inmediato".

La Casa Blanca ordenó el cierre del espacio aéreo entre noviembre y diciembre, suspendiendo centenares de vuelos en la época navideña, y afectando al ya alicaído tráfico aéreo desde y hacia Maiquetía, el principal aeropuerto venezolano ubicado a 40 kilómetros de Caracas.

Esta medida va acompañada de una gran novedad, permitir el retorno de vuelos comerciales directos entre ambos países tras seis años de interrupciones motivadas por sanciones y preocupaciones de seguridad, durante el primer gobierno de Trump.

"Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela", declaró Trump en una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

Agregó que los ciudadanos estadounidenses "podrán ir a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allí", enfatizando que la gente que antes vivía en el país caribeño podrá regresar o visitarlo. Trump ordenó a sus funcionarios abrir el espacio aéreo sobre Venezuela "a más tardar al final del día de hoy".

El anuncio, según han destacado portales en Caracas, revierte el bloqueo de 2019, que prohibió operaciones de aerolíneas estadounidenses en Venezuela por riesgos asociados al régimen chavista, y los cierres de finales de 2025, impulsados por alertas de la autoridad aeronáutica estadounidense ante tensiones militares en el Caribe.

American Airlines se convirtió en la primera compañía estadounidense en anunciar su intención de reanudar vuelos directos a Venezuela, pendiente de la aprobación gubernamental y evaluaciones de seguridad, según un comunicado en su sitio web institucional, este mismo jueves.

Sin embargo, el panorama internacional sigue mixto. España, a través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), extendió hasta el 16 de febrero de 2026 su recomendación de no operar vuelos a Venezuela, lo que mantiene suspendidas rutas de aerolíneas como Air Europa, Iberia y Plus Ultra.

Actualmente, no hay vuelos directos desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía hacia Estados Unidos, Europa o Canadá, con conexiones limitadas a través de aerolíneas locales o rutas indirectas.

El anuncio de Trump podría cambiar esto rápidamente, según observadores, facilitando la reconexión aérea y diplomática en un contexto de transición post-Maduro. (ANSA).