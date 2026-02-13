Venezuela: Trump otorga cinco licencias a importantes empresas, incluso el ENI

En un documento publicado en el sitio web del Departamento del Tesoro, el gigante italiano, las compañías británicas BP y Shell, y la española Repsol fueron autorizadas a operar en el sector petrolero y gasífero venezolano, junto con la estadounidense Chevron, que había podido mantener sus operaciones allí gracias a una exención. La licencia autoriza a estos grupos a hacer negocios con la petrolera estatal PDVSA y sus filiales, especificando que los contratos se regirán por la legislación estadounidense y que los pagos deberán realizarse a través de cuentas aprobadas por el Tesoro estadounidense.

Otra licencia, publicada al mismo tiempo, autoriza nuevas inversiones, por ejemplo, para explorar nuevos yacimientos petrolíferos o expandir las operaciones existentes: una oportunidad también para ENI, que ya participa en el desarrollo del bloque petrolero Junín-5 en la Faja Petrolífera del Orinoco y en la empresa conjunta Cardón IV para la explotación del yacimiento de gas Perla (uno de los más grandes de Latinoamérica).

"Se acaba de emitir la Licencia General n.ø 50; observamos que Eni está explícitamente incluida y estamos evaluando las oportunidades que ofrece como parte de un diálogo continuo y constructivo con las autoridades estadounidenses", comentó un portavoz de ENI: Tras la redada que condujo a la captura de Nicolás Maduro a principios de enero, Trump —quien hoy también mencionó una visita al país— ha buscado reactivar la explotación de los recursos petroleros y gasíferos venezolanos bajo su control, prometiendo que ambos países compartirían las ganancias.

Mientras tanto, el Departamento del Tesoro, responsable de las sanciones económicas, está levantando gradualmente el embargo estadounidense al petróleo del país impuesto en 2019. Este embargo ha "terminado prácticamente", declaró el secretario de Energía.

Entretanto, Trump parece dispuesto a dar marcha atrás parcialmente en los aranceles al acero y al aluminio debido al aumento de precios que pagan los estadounidenses y al temor a su impacto en las elecciones intermedias de noviembre.

Los beneficiarios serían los países de la UE, así como el Reino Unido, México y Canadá. La medida, entre otras cosas, provocaría el resurgimiento del apodo que enfureció al presidente: "Taco", acrónimo de "Trump siempre se acobarda", un término acuñado inicialmente por el Financial Times, el mismo periódico que reveló la supuesta intención del magnate.

El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, desmintió rápidamente el rumor en la CNBC, argumentando que el acero y el aluminio son "sagrados" para esta administración y que "no hay fundamento para que consideremos reducir los aranceles".

"Trump tiene la política de no permitir excepciones ni exclusiones", añadió Navarro, calificando la revelación de "noticias falsas basadas en fuentes anónimas que buscan socavar la política comercial del presidente".

En realidad, el magnate ya ha concedido varias excepciones y exclusiones y podría aplicarlas también en este caso, como está haciendo con algunas restricciones tecnológicas a China antes de su reunión con Xi Jinping en Pekín en abril.

Donald impuso aranceles de hasta el 50% a las importaciones de acero y aluminio el verano pasado, extendiéndolos posteriormente a una gama de productos fabricados con estos metales. Pero ahora, según el Financial Times, su administración está revisando la lista de productos afectados por los aranceles y planea eximir ciertos artículos, detener la expansión de las listas y, en su lugar, iniciar investigaciones de seguridad nacional más específicas sobre bienes específicos.

Funcionarios del Departamento de Comercio y de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos advirtieron que los aranceles están perjudicando a los consumidores estadounidenses. Un problema es que la presión de la industria ha llevado a la imposición de aranceles, en nombre de la seguridad nacional, incluso a bienes de consumo como moldes para pasteles, latas de alimentos y bebidas, bicicletas, lavadoras, hornos y colchones, lo que ha provocado aumentos de precios que los consumidores estadounidenses encuentran difíciles de digerir.

Los últimos datos de inflación muestran una desaceleración, pero más del 70% de los adultos estadounidenses califican las condiciones económicas como regulares o malas, según una encuesta del Pew Research Center, y aproximadamente el 52% cree que las políticas económicas de Trump han empeorado la situación.

Esto es una llamada de atención para las elecciones de mitad de mandato, donde muchos republicanos corren el riesgo de perder sus escaños. Tanto es así que algunos de ellos se unieron a los demócratas en la Cámara de Representantes para votar en contra de los aranceles a Canadá. (ANSA).