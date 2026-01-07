Venezuela: Trump pone sus manos en el petróleo de Maduro, furia de China

Fue el propio magnate quien anunció en su red social, Truth, la primera concesión del régimen interino venezolano, con la entrega a Washington de "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, libre de sanciones", que se "venderán a precio de mercado, y las ganancias las administraré yo, como presidente de los Estados Unidos de América, para asegurar que se utilicen en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos".

Venezuela produce actualmente alrededor de 800.000 barriles diarios, por lo que entre 30 y 50 millones de barriles corresponden a entre 40 y 60 días de producción total, con un valor aproximado de 3.000 millones de US$. Pero esto es solo el primer tramo, otros seguirán su ejemplo a medida que Estados Unidos levante selectivamente sus sanciones para permitir el transporte y la venta de petróleo en los mercados globales.

Las ganancias se depositarán en cuentas controladas por Estados Unidos y se distribuirán a discreción de Washington, explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asegurando que "las decisiones del gobierno interino venezolano seguirán siendo dictadas por Estados Unidos".

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, considerado un halcón, ya ha sido advertido: debe mantener el orden o correrá la misma suerte que Maduro.

El secretario de Energía, Chris Wright, confirmó posteriormente el plan de Trump en una conferencia organizada por Goldman Sachs en Miami, explicando que Estados Unidos venderá crudo venezolano en el mercado "indefinidamente". Esto requerirá inversiones masivas para reconstruir la infraestructura, razón por la cual el magnate se reunirá el viernes con las grandes petroleras estadounidenses, que hasta ahora se han mostrado escépticas.

Anteriormente, el petróleo sancionado terminaba principalmente en China, el principal cliente de Caracas (90% de la producción), a quien compraba crudo a precios reducidos.

Por lo tanto, la reacción de Pekín ha sido dura, lo que podría haber suspendido la visita de Donald Trump en abril, tras haber dado prioridad al primer ministro canadiense, Mark Carney, a mediados de enero: "El descarado uso de la fuerza por parte de Estados Unidos contra Venezuela y su exigencia de que el país disponga de sus recursos petroleros bajo el principio de 'América Primero' constituyen un acto típico de intimidación, violan gravemente el derecho internacional y socavan seriamente la soberanía de Venezuela y su pueblo".

Por si fuera poco, la administración Trump está presionando al gobierno interino de Caracas para que rompa todos los vínculos con los enemigos de Estados Unidos —China, Rusia, Cuba e Irán— y expulse a todos sus presuntos agentes de inteligencia y espías. (ANSA).