Venezuela: Trump presiona a las petroleras para que inviertan en Venezuela

"El mensaje es claro: háganlo por su país", habría dicho la Casa Blanca a los ejecutivos del sector, según el medio estadounidense, en referencia a la invitación a participar de la reconstrucción de la industria petrolera venezolana.

Trump planea recibir en las próximas horas a altos directivos de las grandes petroleras en la Casa Blanca, con la esperanza de que se comprometan a invertir en el país sudamericano una vez que termine la actual fase de confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro. La idea, sostienen en la administración, es revitalizar campos petroleros, oleoductos y refinerías que se han deteriorado durante años de crisis económica y sanciones.

Sin embargo, las grandes empresas han expresado reticencias importantes a avanzar sin primero obtener garantías legales y financiamiento claro que proteja sus inversiones ante eventuales cambios políticos y jurídicos en Caracas. Según fuentes anónimas citadas por Politico, ninguna empresa ha dado señales de compromiso firme hasta el momento.

La solicitud de la Casa Blanca se enmarca en un momento de fuerte tensión entre ambos países. En los últimos días, Trump ha intensificado su presión contra el gobierno venezolano acusándolo de controlar ilegalmente sus recursos petroleros y alegando que Washington quiere "recuperar" derechos energéticos presuntamente perdidos.

Además, la administración estadounidense ordenó el bloqueo de buques petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela como parte de una estrategia más amplia para asfixiar económicamente al régimen de Maduro, una medida que Caracas calificó de "amenaza temeraria" y violación del derecho internacional.

En el pasado, la única gran petrolera estadounidense con operaciones significativas en Venezuela ha sido Chevron, que mantiene un acuerdo con la estatal Petróleos de Venezuela SA bajo una licencia especial del Departamento del Tesoro.

Expertos del sector señalan que, de concretarse inversiones masivas de EE.UU. en Venezuela, el impacto podría ser notable tanto para la producción global de petróleo como para la geopolítica energética, aunque advierten que los riesgos políticos y de seguridad jurídica siguen siendo un obstáculo clave.

La administración Trump espera que un eventual giro de las petroleras hacia Venezuela pueda consolidar una nueva etapa de relaciones económicas post-Maduro y, al mismo tiempo, asegurar a Estados Unidos un papel central en el abastecimiento de crudo, especialmente del tipo pesado que requiere refinación especializada. (ANSA).