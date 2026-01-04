Venezuela: Trump promete inversiones millonarias en Venezuela

El presidente de Estados Unidos sostuvo que tras los recientes ataques y la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Estados Unidos está preparado para permitir la entrada masiva de empresas norteamericanas a Venezuela.

Aunque también advirtió que la Casa Blanca está "lista" para organizar un segundo ataque "mucho más grande" si es necesario.

En una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Trump dijo que compañías estadounidenses "gastarán miles de millones" de dólares en Venezuela y que comenzarán a "generar dinero para el país", en alusión a inversiones en sectores como el energético tras la intervención militar. Señaló que la industria petrolera venezolana ha sido un "fracaso" y consideró que la participación empresarial de Estados Unidos impulsará la economía local y la convertirá en una fuente de ingresos sostenibles.

"La asociación hará que la gente sea rica, independiente y segura", agregó Trump, resaltando que los venezolanos residentes en Estados Unidos estarán "extremadamente felices" con los cambios venideros. El mandatario estadounidense vinculó la apertura económica al proceso de estabilización política tras la captura de Maduro y su esposa, evento que marcó una escalada de la presión militar y diplomática de Washington hacia Caracas.

Trump también advirtió que Estados Unidos está "preparado" para lanzar un segundo ataque "y mucho más grande" si lo considera necesario para proteger sus intereses y mantener la seguridad regional. Aunque no especificó plazos ni objetivos, sus declaraciones se enmarcan en semanas de intensificación de operaciones militares acusadas por Washington de dirigirse contra supuestos traficantes de drogas y estructuras vinculadas al régimen venezolano.

La política estadounidense hacia Venezuela se ha traducido en una combinación de presión militar, acciones navales en el Caribe, sanciones económicas a empresas petroleras y ataques a embarcaciones que, según la Casa Blanca, estaban relacionadas con narcotráfico. En los últimos meses, fuentes oficiales han señalado que Washington identificó objetivos "en tierra" asociados a redes de tráfico de drogas y ha realizado ataques aéreos, aunque no ha divulgado detalles específicos.

El anuncio de Trump llega en medio de una intensa polémica internacional y doméstica. Por un lado, el mandatario estadounidense ha defendido que sus acciones buscan acabar con el "narcoterrorismo" y con la corrupción que, según él, caracterizan al régimen de Maduro. Por otro, líderes globales y organizaciones internacionales han expresado preocupación por la legalidad de la intervención militar y su impacto en el orden internacional.

Desde Caracas, las autoridades venezolanas han denunciado lo que consideran una agresión a la soberanía nacional y han emplazado a la comunidad internacional a condenar la operación estadounidense, aunque también han surgido declaraciones públicas de apertura a posibles negociaciones sobre temas como droga y petróleo con Washington.

El contexto económico también es relevante: Venezuela posee algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo, y la declaración de Trump sobre la fuerte implicancia de empresas estadounidenses en la industria energética apunta a un plan estratégico de largo plazo que va más allá de la presión militar inmediata. (ANSA).