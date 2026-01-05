Venezuela: Trump "quiso un acuerdo con Maduro, pero luego cambió de opinión"
Lo afirma The Wall Street Jorunal. "Obsesión" por el petróleo
Durante una reunión en la Oficina Oval el pasado julio, el presidente comunicó a sus asesores su deseo de un acuerdo que permitiera a las empresas estadounidenses extraer petróleo venezolano, sugiriendo que prefería la diplomacia.
Sin embargo, según informó The Wall Street Journal, el secretario de Estado, Marco Rubio, se opuso y advirtió a Trump que no confiara en el exlíder venezolano. Tras meses intentando persuadir a Maduro para que renunciara a cambio de una amnistía por sus crímenes, Trump optó por la acción militar a finales de diciembre.
La obsesión de Trump con el crudo venezolano ha desatado una disputa clandestina entre sus asesores y el lobby petrolero para definir la política de la Casa Blanca hacia Venezuela.
Trump, según destaca The Wall Street Journal, ha dejado claro a sus asesores que le interesa un acuerdo con Caracas que contribuya a su agenda de "América Primero", que incluye la cooperación en las deportaciones de migrantes, en lugar de promover una transición democrática. (ANSA).