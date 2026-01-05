Venezuela: Trump "quiso un acuerdo con Maduro, pero luego cambió de opinión"

Durante una reunión en la Oficina Oval el pasado julio, el presidente comunicó a sus asesores su deseo de un acuerdo que permitiera a las empresas estadounidenses extraer petróleo venezolano, sugiriendo que prefería la diplomacia.

Sin embargo, según informó The Wall Street Journal, el secretario de Estado, Marco Rubio, se opuso y advirtió a Trump que no confiara en el exlíder venezolano. Tras meses intentando persuadir a Maduro para que renunciara a cambio de una amnistía por sus crímenes, Trump optó por la acción militar a finales de diciembre.

La obsesión de Trump con el crudo venezolano ha desatado una disputa clandestina entre sus asesores y el lobby petrolero para definir la política de la Casa Blanca hacia Venezuela.

Trump, según destaca The Wall Street Journal, ha dejado claro a sus asesores que le interesa un acuerdo con Caracas que contribuya a su agenda de "América Primero", que incluye la cooperación en las deportaciones de migrantes, en lugar de promover una transición democrática. (ANSA).