Venezuela: Trump retira un portaaviones del Caribe y refuerza presión sobre Irán

Ford, hasta ahora desplegado en el Caribe en operaciones relacionadas con Venezuela, para enviarlo al Medio Oriente en medio de una escalada de tensiones con Irán y como parte de la mayor presencia militar estadounidense en la región desde 2025.

Lo informaron este viernes medios estadounidenses.

El Gerald R. Ford, el portaaviones más grande y tecnológico del mundo, había sido redirigido al Mar Caribe en 2025 desde el Mediterráneo como parte de la llamada Operación Lanza del Sur, una campaña naval orientada oficialmente a combatir redes de narcotráfico y presionar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

La decisión de Trump de mover este grupo de ataque naval, compuesto por el portaaviones y sus buques escolta, hacia el Golfo Pérsico responde a la intensificación de la presión sobre Irán en medio de un estancamiento en las negociaciones sobre su programa nuclear y la amenaza de posibles acciones militares, según funcionarios citados por la prensa estadounidense.

Con esta orden, la flota estadounidense incrementará a dos portaaviones estacionados en Medio Oriente —junto al USS Abraham Lincoln, que ya se encuentra en la zona desde hace más de dos semanas—, reforzando el Poder Naval bajo el mando del Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

La reconfiguración del aparato naval llega en un contexto de fuerte tensión entre Washington y Teherán.

Funcionarios estadounidenses han advertido de "consecuencias traumáticas" si Irán no accede a un acuerdo amplio sobre su programa nuclear, mientras que Irán ha respondido con advertencias de posibles contraataques contra bases estadounidenses en la región si se produce una agresión militar.

Además de la presencia de los dos portaaviones, Washington mantiene una flota considerable de buques de guerra y misiles guiados en el estrecho de Ormuz, el mar Rojo y otras áreas estratégicas de Medio Oriente, en lo que analistas describen como el mayor despliegue desde el pico de las operaciones en 2025.

La decisión también se produjo luego de reuniones de Trump con líderes aliados, incluido Benjamin Netanyahu de Israel, donde se abordaron estrategias conjuntas frente a la influencia iraní en la región y la necesidad de mantener abierta la opción militar si las negociaciones no prosperan.

Aunque la Casa Blanca y el Pentágono no han divulgado una duración oficial del despliegue ni detalles operativos, expertos aseguran que el movimiento del Gerald R. Ford —con su grupo de combate completo y su capacidad de guerra aérea y de misiles— envía una señal clara de determinación militar y diplomática por parte de Estados Unidos. (ANSA).