Venezuela: Trump se reunirá con las grandes petroleras por Venezuela

La reunión está prevista para esta semana y es crucial en los planes de Trump para el país.

Según los rumores recogidos por el Wall Street Journal, en las últimas semanas Trump había dicho a las grandes compañías petroleras que se preparen para estar listas, sin entrar en detalles de la operación que condujo a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Chevron, el único gigante americano en Venezuela, no tiene actualmente ninguna intención -afirmó el Wall Street Journal- de aumentar el gasto y la producción de petróleo en el país por temor a la falta de estabilidad y de certidumbre. (ANSA).