Venezuela: Trump y Rubio endurecen su discurso contra Cuba y la vinculan a Caracas

Durante una conferencia de prensa, Trump calificó a Cuba como una "nación fallida" y sostuvo que Washington busca combinar presión política con asistencia humanitaria.

"Es muy similar en el sentido de que queremos ayudar a la gente en Cuba, pero también queremos ayudar a las personas que se ven obligadas a salir de Cuba y viven en este país", afirmó el mandatario, en referencia a la comunidad cubana en Estados Unidos.

Rubio fue aún más duro en sus declaraciones y describió a Cuba como "un desastre", al tiempo que la señaló como un actor clave en el sostenimiento del poder en Venezuela. El jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que La Habana mantiene vínculos económicos, políticos y de seguridad con Caracas, y sostuvo que la influencia cubana ha sido determinante en la protección del presidente venezolano Nicolás Maduro.

"Los venezolanos deberían declarar su independencia de Cuba", dijo Rubio, al acusar al gobierno cubano de ejercer un control indirecto sobre estructuras del poder venezolano. En ese sentido, agregó que ciudadanos cubanos formaban parte de los equipos de seguridad que ayudaban a resguardar a Maduro.

"Si viviera en La Habana y estuviera en el gobierno, me preocuparía al menos un poco", afirmó Rubio, en una advertencia directa a las autoridades cubanas.

Las declaraciones de Trump y Rubio se producen en un contexto de creciente tensión entre Washington y los gobiernos de Cuba y Venezuela, a los que la Casa Blanca considera aliados estratégicos y parte de un mismo eje político en el Caribe y América Latina. (ANSA).