Venezuela: "Tuve miedo que nos mataran", italiano liberado

Tenía miedo de que nos mataran. Porque ellos eran los terroristas, no nosotros los que estábamos allí. Tenía miedo de no volver a ver a mis hijos".

Estas fueron las primeras palabras en Roma de Mario Burl•, el empresario italiano liberado el lunes en Venezuela tras más de 15 meses detenidos, al llegar esta mañana al aeropuerto de Ciampino.

"Aquí me creían muerto. Cuando alguien viola el derecho a la defensa, el derecho a la palabra... fue tortura. Fue un verdadero secuestro", declaró Burl•. "Te quitaré la vida, te la quitaré, eso fue lo que pasó", enfatizó el empresario turinés en respuesta a la prensa.

"No puedo decir que sufrí maltrato físico, no. Pero no poder hablar con mis hijos ni con mi abogado, estar sin derecho a defensa, completamente aislado", aclaró.

"Nos dieron un colchón diminuto. Y como teníamos miedo de caernos desde arriba, nos hicieron dormir en el suelo con cucarachas. Lo llamo el peor Alcatraz", reiteró Burl•, hablando de la prisión.

El empresario explicó qué fue lo más difícil de afrontar: "No poder hablar con mis hijos. No poder decir: 'Papá está bien, papá no está muerto, papá está aquí'", dijo.

"Esta vez también lo logramos, pero fue muy duro", subrayó, tras ser recibido por sus hijos, Gianna y Corrado. (ANSA).