Venezuela: UE, "la transición en Venezuela debe incluir a Machado"
Lo dice la portavoz de la Comisión Europea, contrapunto con Trump
"Los próximos pasos incluyen un diálogo sobre una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado", declaró.
La portavoz respondió específicamente a una pregunta sobre quién será el referente de la UE en Venezuela: "Quiero mencionar a la oposición, especialmente a Edmundo González Urrutia y a María Corina Machado, quienes han luchado incansablemente por la democracia y los derechos humanos en Venezuela y también lideraron al pueblo venezolano en el ejercicio pacífico de su derecho al voto en 2024", declaró Hipper.
"Millones de venezolanos votaron por el cambio y apoyaron a Edmundo González por una mayoría significativa", añadió. (ANSA).