Venezuela: Un año de las cuestionadas elecciones

“Venezuela no se ha rendido” y la ciudadanía mantiene la esperanza de un cambio real en el país, proclama la Plataforma a través de las redes sociales, último refugio de los perseguidos opositores.

“Escucha bien, Nicolás Maduro, tú que tienes tanto miedo a que te invadan: las fuerzas que te sacarán del poder ya están aquí, dentro de Venezuela y somos millones”, proclama Machado en un mensaje grabado en video, más duro que el de sus aliados en la Plataforma.

“El 28 de julio de 2024 hubo un quiebre en nuestra historia que ha quedado como el día de la soberanía popular”, afirmó Machado en el primer aniversario de la cuestionada elección en la que el chavismo se adjudicó el triunfo de Maduro, mientras la oposición denunciaba un fraude masivo y un golpe de Estado electoral.

“Estamos entrando en la fase resolutiva de este conflicto histórico”, dice Machado al afirmar que los venezolanos, “junto con las poderosas fuerzas de Occidente” impulsan este cambio.

Ajeno a ese universo opositor, el chavismo celebra un año de lo que califica como un triunfo histórico de Maduro y de la llamada revolución bolivariana. Este lunes organiza marchas y festejos en el centro de Caracas y en otras ciudades por las elecciones municipales de este domingo, en las que corrió solo y obtuvo 285 de las 335 alcaldías en juego.

La fecha de las municipales fue decidida por el chavismo para opacar cualquier recuerdo del 28 de julio de 2024 y para hacer coincidir las celebraciones del nuevo triunfo con el natalicio del difunto líder militar Hugo Chávez, quien cumpliría 71 años.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, ratificó el absoluto apoyo de la Fuerza Armada a Maduro como su "comandante en jefe, presidente constitucional y legítimo". Dijo que 420.000 militares permanecen en las calles después de las elecciones para resguardar el orden público y proteger instalaciones estratégicas.

Desde hace un año el chavismo se ha atornillado en el poder y no hay expectativas realistas de un cambio político en el país.

En medio de una fuerte represión, el gobierno, que se define como "popular, militar y policial", ha desarticulado a los partidos opositores. Cientos de dirigentes nacionales y regionales están presos, en el exilio, en la clandestinidad, o retirados de la política por seguridad o desencanto. La Plataforma pide una negociación y "un acuerdo integral, basado en la verdad del 28 de julio, con garantías para todos". "La democracia no es una puesta en escena, sino un sistema de garantías, libertades y justicia", proclama. Hace un año el oficialista Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador a Maduro sin nunca haber mostrado los resultados verificados por estados, municipios y mesas de votación. El anuncio desató una ola de protestas en todo el país sofocadas a sangre y fuego con una represión que dejó 25 asesinados, decena de heridos y más de 2000 prisioneros, entre manifestantes pacíficos, vándalos, estudiantes, unos 150 adolescentes y decenas de dirigentes políticos. Hoy permanecen unos 900 presos políticos. Entonces, la Plataforma y Machado mostraron sus propias copias de las actas oficiales de los escrutinios para sustentar su denuncia del "fraude masivo y golpe de Estado electoral". Defienden que el ganador fue el ex diplomático de 74 años Edmundo González, quien sería enviado al exilio en España por decisión de Maduro dos meses después de las elecciones. Hoy Machado intenta resucitar la lucha política entre millones de seguidores aterrorizados por las constantes detenciones de disidentes y defensores de los derechos humanos. Llama a sus seguidores civiles a "la organización clandestina de todas las estructuras dentro de Venezuela" y a prepararse "para la acción cívica el día que se requiera". A los militares: "saben lo que tienen que hacer. No deserten, cuídense, formen equipos de confianza extrema. Prepárense para defender lo que el pueblo ordenó el 28 de julio". (ANSA).