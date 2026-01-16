Venezuela: un francés relató cómo era estar preso en El Rodeo I

"El Rodeo I es el infierno en la Tierra, son cosas muy difíciles de describir, porque la lista es muy larga y el tema de la tortura blanca o de la tortura psicológica es un tema hostil pero muy bien trabajado, que hace básicamente que con el tiempo pierdas tu humanidad, pierdas tu identidad, pierdas la fuerza, te vuelvas totalmente sometido, pierdas la noción del tiempo", afirmó Castro.

El francés fue detenido sin acusaciones reales en su contra el 26 de junio de 2025 en el puesto fronterizo de Paraguachón, entre Venezuela y Colombia, y liberado el 16 de noviembre de ese mismo año, mediante gestiones diplomáticas adelantadas por París.

Castro explicó hoy a Blu Radio de Colombia que las celdas medían 2x4 metros, el lugar tenía serios problemas de salubridad dado que las letrinas solían rebozarse varias veces a la semana, sumado a la falta de higiene y a la mala calidad de la comida que repartían.

"A nivel psicológico, uno se siente chiquito frente a la estructura de esa cárcel. En lo cotidiano, algo que es muy marcante es que todos los desplazamientos que teníamos se hacían siempre con capucha y esposados. Varias veces jugaron a humillarnos, dejándonos afuera en los patios varias horas encapuchados, bajo el sol. La gente se desmayaba, jugaban con nosotros, se reían de nosotros, nos humillaban", detalló.

Y sostuvo que lo que vivió es la muestra de esa parte de la "cultura humana" que durante siglos ha acumulado conocimiento y aplicado métodos para "deshumanizar a la gente, maltratarlos y humillarlos", al revelar que no fue víctima de torturas allí que sí vivieron otros detenidos.

Esta semana la ONG de derechos humanos Foro Penal informó de la liberación de 24 presos políticos y extranjeros de las prisiones de La Crisálida y El Rodeo I, entre ellos dos ciudadanos italianos. (ANSA).