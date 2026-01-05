Venezuela: Un juez de 92 años presidirá el juicio contra Nicolás Maduro en Nueva York

Lo reporta el periódico New York Times y agrega que los fiscales de la Fiscalía Federal del Distrito Sur, dirigidos por Jay Clayton, se encargarán del caso.

El procedimiento está a cargo de fiscales adjuntos de la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos Internacionales de la fiscalía.

Según informa el medio estadounidense, aún no está claro quién representará a Maduro y a su esposa, Cilia.

El juez Hellerstein, nacido en Nueva York en 1933, sirvió como abogado del Ejército de Estados Unidos, ejerció la abogacía en el sector privado y fue designado juez federal para el Distrito Sur de Nueva York por el entonces presidente Bill Clinton en mayo de 1998.

Es uno de los jueces con más años de servicio, destaca, por su parte, El País.

Si bien la información difundida por el NYT indica que el caso se juzgará en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, esto no es del todo seguro, ya que el presidente estadounidense dejó abierta la posibilidad de que se traslade a Florida.

De confirmarse la sede de Nueva York, el juicio se celebrará en el juzgado Daniel Patrick Moynihan, sede del Tribunal del Distrito Sur, un tribunal que ha visto casos de alto perfil contra narcotraficantes, miembros del crimen organizado y figuras de los medios de comunicación. Entre estos —señala también el medio español— se encuentra el caso del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de prisión por narcotráfico, aunque recientemente fue indultado por Trump.

(ANSA).