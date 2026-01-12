Venezuela: un país de alto riesgo para inversión, cautela de petroleras

Andrés Cañizález (ANSA) - CARACAS, 12 GEN - El ambicioso llamado del presidente Donald Trump para inyectar hasta US$ 100.000 millones en la industria petrolera de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro ha sido recibido con cautela por las principales corporaciones del sector por el alto riesgo que aún representa para las inversiones.

El economista venezolano Asdrúbal Oliveros advirtió que "sin reformas profundas, seguridad jurídica y un marco contractual creíble", el país caribeño sigue representando un destino de "alto riesgo" para los capitales internacionales.

Esta cautela se evidenció en la reciente reunión de líderes energéticos en Washington, donde el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, calificó de "inviable" invertir bajo las condiciones actuales, y exigió cambios legales duraderos antes de comprometer recursos.

Tras la captura y extracción de Nicolás Maduro, el 3 de enero, el presidente Trump dijo que Estados Unidos controlaría el petróleo venezolano y llamó a realizar grandes inversiones.

Sin embargo, operar desde Venezuela no es aún una actividad segura, dado el amplio historial de nacionalizaciones del chavismo.

La reticencia de las operadoras contrasta con el potencial geológico del país. Según los informes más recientes de la OPEP, Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo en el mundo, un total de 303.221 millones de barriles. Esta cifra sitúa a la nación sudamericana por encima de potencias energéticas como Arabia Saudita e Irán.

A pesar de encabezar la lista global en términos de su potencial productivo, Venezuela ocupa actualmente el puesto 21 entre los productores mundiales, una brecha que Trump busca cerrar mediante una administración directa y capital estadounidense.

Sin embargo, el sector privado insiste en que las garantías políticas aún son insuficientes para el retorno masivo bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez y sin que se hayan hecho cambios legales para proteger la inversión externa.

Trump reconoció a Chevron por seguir operando en Venezuela bajo condiciones adversas, dado que esta compañía estadounidense tuvo licencias específicas para no suspender operaciones pese a la política general de sanciones de la Casa Blanca contra el gobierno de Maduro. (ANSA).