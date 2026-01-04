Venezuela: una apuesta al petróleo y al fin del régimen

Tras la incursión de Donald Trump en Caracas, la lucha contra el narcotráfico para proteger a los estadounidenses representa solo una pequeña parte de la motivación mucho mayor que impulsó y empujó a la administración a actuar.

Tras meses de negar, tanto en público como en privado, que el objetivo fuera un cambio de régimen, Trump entró en acción, capturando a Maduro y llamando a Estados Unidos a gestionar la transición de un país de 30 millones de habitantes en Sudamérica, que Washington considera su "patio trasero". Y si alguien tenía alguna duda hasta ahora y no estaba demasiado impresionado por la campaña estadounidense de máxima presión contra Venezuela, la Operación Resolución Absoluta debería haberlas disipado, al menos según la administración.

Venezuela "robó nuestro petróleo como niños y llevó a cabo uno de los mayores robos de propiedad estadounidense en la historia de nuestro país", explicó Trump desde Mar-a-Lago, describiendo la redada y enmarcando la operación en la Doctrina Monroe, que ha afirmado la influencia estadounidense en la región desde 1823.

"Nuestras compañías petroleras vendrán al país y reconstruirán la infraestructura", aseguró el presidente, ignorando la resistencia encontrada en las últimas semanas por los gigantes petroleros estadounidenses que, conscientes de experiencias pasadas, parecen reacios a tener nada que ver con Caracas.

Conseguir el petróleo venezolano tiene una gran importancia geopolítica para la administración: el país es un importante proveedor de crudo para China, Rusia, Irán y Cuba, algunos de los mayores enemigos de Estados Unidos.

Por lo tanto, controlar el flujo fortalece la posición global de Estados Unidos, permitiéndole mostrar aún más su poder. El neo-imperialismo de Trump, el presidente pacifista que aspiraba al Premio Nobel de la Paz, se ve enmascarado por esa guerra contra las drogas en nombre de "Estados Unidos Primero".

Pero a los demócratas no les gusta, y mucho menos a la gente de Maga. Convencidos de que Trump pondría fin a las "guerras eternas", la base del presidente se muestra decepcionada y crítica.

"Los estadounidenses están indignados por la interminable agresión militar de su gobierno", vociferó Marjorie Taylor Greene, ex aliada de Trump. Los demócratas consideran la acción "ilegal". "Es vergonzoso pasar de ser la policía del mundo a ser los abusadores del mundo", observó el senador demócrata Rubén Gallego.

"Atacar unilateralmente a una nación soberana es un acto de guerra y una violación del derecho federal e internacional", vociferó Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, adonde se dirige Maduro, y un adalid de la ola anti-magnates.

El Congreso experimenta un descontento bipartidista: casi todos se quejan, abierta o privadamente, de la falta de información y de cualquier tipo de advertencia sobre la operación.

El gobierno ha respondido que Trump actuó al amparo del Artículo 2 de la Constitución, que le otorga los poderes de comandante en jefe y le permite actuar incluso sin la aprobación del Congreso.

Este análisis es compartido por los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado, los republicanos Mike Johnson y John Thune, pero genera dudas bipartidistas. Los líderes del Capitolio fueron informados solo después de la operación y ahora exigen información detallada lo antes posible, incluyendo lo que consideran las "mentiras" contadas a los miembros del Congreso y senadores sobre las verdaderas intenciones del gobierno en Venezuela. (ANSA).