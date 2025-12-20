Venezuela.- Una ONG informa de la liberación del dirigente de Vente Venezuela Melquiades Pulido García

MADRID, 20 Dic. 2025 (Europa Press) - La ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón ha informado de que el coordinador de Gestión Pública, Melquíades Pulido García, ha sido puesto en libertad por las autoridades tras pasar cinco días encarcelado tras ser arrestado por los servicios secretos venezolanos. "Si bien celebramos que la excarcelación de los dirigentes Melquíades Pulido y José Patines, este viernes 19 de diciembre tras varios días de su detención arbitraria, tal como hemos denunciado, hasta tanto no se desarticule el aparato represivo y cese la persecución por razones políticas, Venezuela seguirá un conteo cruel de nuevas víctimas de prisión política", ha publicado la ONG en su cuenta en X. José Patines fue secretario general del sindicato de la Cancillería y llevaba dos días en condición de desaparición forzada. La Coalición de Sindicatos informó que fue liberado en la noche del 18 de diciembre, en buen estado de salud y acompañado de sus familiares. La organización destacó que la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue determinante para su liberación. Sin embargo, Justicia, Encuentro y Perdón ha denunciado la detención del presidente del sindicato Fetracarabobo, afiliado a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Omar Escalante, a quien se le habría retirado la medida cautelar otorgada previamente para su liberación a pesar de que pesa sobre él una condena a 30 años de prisión. Escalante fue detenido el 8 de agosto de 2017, pero fue excarcelado el 27 de diciembre de ese mismo año con una medida cautelar de presentación cada ocho días ante la sede del tribunal. Pulido, de 70 años de edad, fue interceptado por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) cuando caminaba por Caracas el pasado lunes 15 de diciembre, según denunció el partido Vente Venezuela, que lidera la Nobel de la Paz María Corina Machado. La líder de Vente Venezuela y reciente premio Nobel de la Paz, María Corina Machado se ha hecho también eco del "secuestro" de Pulido y ha señalado directamente al "régimen de Nicolás Maduro". "¡¡Maduro es responsable de la vida y la salud de Melquiades!!", ha advertido. Pulido, de 70 años de edad, "sufre de Parkinson y tiene una condición de coagulación que requiere atención médica de extremo cuidado para evitar infartos o accidentes cerebro-vasculares", según Vente Venezuela. Actualmente, según Foro Penal, 893 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Venezuela y 63 más se encuentran en condición de desaparición forzada.