Venezuela: una redada de película, Nicolás y su esposa sorprendidos en la cama

Fuera del palacio, en plena noche y con la ayuda de un apagón táctico, 150 aeronaves, incluyendo aviones y helicópteros Chinook, Black Hawk y Little Bird modificados, estaban en acción.

Así, los Estados Unidos de Donald Trump capturaron al líder venezolano, poniendo fin a su reinado de una década. Los preparativos para la incursión llevaban meses en marcha, y todo estaba listo hacía cuatro días, pero la Operación "Resolución Absoluta" finalmente se pospuso debido a las condiciones meteorológicas desfavorables. Entonces, en la noche del viernes al sábado, llegó el punto de inflexión.

- LUZ VERDE DE TRUMP: A las 22:46 del viernes, el presidente dio luz verde a la operación Mar-a-Lago y monitoreó la situación sobre el terreno en tiempo real. La inteligencia estadounidense había estado estudiando a Maduro y sus movimientos durante meses: "dónde vivía, cómo viajaba y qué comía", declaró el jefe del Estado Mayor, general Dan Caine, gracias también a una fuente de la CIA dentro del gobierno de Caracas.

- LA REDADA. Tras causar un apagón en Caracas, las fuerzas estadounidenses llegaron al complejo de Maduro a las 2:01 de la madrugada del sábado y lanzaron el ataque. Vídeos publicados antes de la redada —uno de ellos difundido por el presidente estadounidense— muestran la llegada de helicópteros y los bombardeos que precedieron a la operación de precisión en la capital, así como redadas en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

Estados Unidos no sufrió pérdidas: todas las aeronaves y el personal involucrado en la redada regresaron a su base. Sin embargo, un helicóptero fue alcanzado y dos soldados resultaron heridos.

- IRRUPCIÓN EN EL DORMITORIO. Maduro y su esposa, Cilia, fueron sorprendidos mientras dormían. El líder venezolano intentó escapar de las tropas estadounidenses, refugiándose en una bóveda. Sin embargo, no pudo cerrar la puerta, "muy gruesa y pesada", según Trump, y fue capturado.

- LA PAREJA EN EL IWO JIMA. El líder venezolano y su esposa sobrevivieron al ataque —"podrían haber muerto", admitió Trump— y fueron trasladados al barco de Iwo Jima. Maduro, según la foto publicada por Trump en su cuenta de redes sociales, Truth, vestía un mono gris.

En la foto, estaba esposado, con unas gafas grandes que le cubrían la mayor parte del rostro, y sostenía una botella de agua.

- PRIMERA PARADA EN GUANTÁNAMO, LUEGO NUEVA YORK. Maduro y su esposa fueron trasladados primero a Guantánamo, puestos bajo custodia del FBI, y luego abordaron un avión con destino a Nueva York, donde, junto con su hijo, fueron acusados de narcoterrorismo por el Fiscal Federal para el Distrito Sur, designado por Trump.

Maduro podría comparecer ante el tribunal tan pronto como el lunes y ser retenido en el Centro Correccional Metropolitano, una de las peores cárceles federales donde El Chapo también estuvo encarcelado durante mucho tiempo. (ANSA).