Venezuela: Unicef, en Venezuela 4 millones de niños necesitan de ayuda

"En este momento de crisis en Venezuela, no debemos olvidar que el país sufre desde hace años cada día por el impacto de crisis persistentes agravadas por el cambio climático", declaró Andrea Iacomini, portavoz de Unicef para Italia.

"El progresivo declive económico, factores estructurales y situaciones contingentes tienen profundas consecuencias en la sociedad, y en particular en los grupos más vulnerables, incluidos niños, mujeres y comunidades indígenas. En un contexto agravado por el colapso de los servicios sociales, desórdenes políticos y la presencia de varios grupos armados, hay numerosos riesgos de violencia, reclutamiento forzado, trata de menores, abusos y explotación", continúa.

"En el país, una inflación crónica descontrolada sigue erosionando el poder adquisitivo de las familias, perjudicando su acceso a la atención sanitaria, la comida y casi todos los servicios de los que un niño necesita vitalmente. En este contexto de crisis concurrentes y a menudo superpuestas, para 2026 se prevé que 7,9 millones de personas necesiten asistencia humanitaria, de los cuales 3,9 millones son niños, más de la mitad de la población en necesidad", continuó Iacomini.

"En la crisis actual, el sistema de salud está sobrecargado por el deterioro de las infraestructuras públicas, suministros limitados y falta de personal. Niños y adolescentes están en constante riesgo de violencia y con acceso reducido a la educación. Los niños en las comunidades marginadas enfrentan múltiples y cada vez más graves privaciones -desnutrición, enfermedades prevenibles, violencia y explotación- con los servicios básicos que luchan por satisfacer las necesidades de la infancia en el país", declaró.

Y agregó que "los flujos migratorios mixtos, incluidos los de personas que regresan al país, ejercen aún más presión sobre sistemas ya frágiles".

"En las condiciones actuales, el país se encuentra en una fase altamente crítica, con las crecientes tensiones geopolíticas como la actual que aumentan los riesgos de mayor inestabilidad, nuevos conflictos y vulnerabilidades cada vez más profundas de niños y familias en condiciones de extrema necesidad. Esperamos que los niños venezolanos no paguen, como a menudo sucede, el precio más alto por esta situación que se está delineando en estas horas, sino que se pongan sus necesidades en el centro de la agenda de quienes asumirán las riendas del país", concluyó Iacomini. (ANSA).