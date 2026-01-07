Venezuela: universidades estatales venezolanas reabrirán el 12 de enero

El ministerio de Educación Superior anunció esto en un comunicado oficial publicado en redes sociales. También aclaró que las universidades autónomas o experimentales, así como las privadas, podrán adelantar el inicio de actividades si lo consideran oportuno, de acuerdo con sus calendarios internos, según el sitio web del periódico venezolano El Nacional.

El anuncio se enmarca en la reapertura gradual del sistema educativo tras las vacaciones navideñas y en un contexto político particularmente complejo.

Algunas instituciones, como la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y la Universidad del Zulia, ya han anunciado calendarios de regreso escalonados, con una reanudación de actividades escalonada.

Finalmente, las autoridades académicas han instado a estudiantes, docentes y personal administrativo a contactar a cada universidad exclusivamente a través de sus canales oficiales, advirtiendo que no se descartan cambios de última hora. (ANSA).