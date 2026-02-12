Venezuela: universitarios venezolanos toman las calles para exigir amnistía plena

Según reportes de medios locales como El Pitazo, las concentraciones se replicaron en al menos 17 estados, incluyendo Caracas (liderada por la Universidad Central de Venezuela (UCV).

También se registraron manifestaciones pacíficas en los estados Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, Lara, Carabobo, Aragua, Miranda y Bolívar, entre otros.

Los jóvenes alzaron consignas como "No tenemos miedo" y defendieron la democracia, la reinstitucionalización del país y el fin de la represión.

En la capital, la concentración principal tuvo lugar en la UCV. Desde la Plaza del Rectorado, los dirigentes estudiantiles, acompañados por familiares de detenidos, instaron al Parlamento a celeridad en la aprobación de una ley que garantice la libertad de cientos de civiles y militares encarcelados.

"Nuestra libertad no estará completa mientras falte uno solo", declararon voceros de la Federación de Centros Universitarios (FCU-UCV). Está prevista la segunda y definitiva discusión de la ley de amnistía este jueves en la Asamblea Nacional, ampliamente dominada por el chavismo y encabezada por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Observadores destacaron el regreso del movimiento estudiantil a la primera línea tras el inesperado giro político ocurrido en Venezuela después de la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores el pasado 3 de enero.

Portales informativos locales resaltaron el carácter pacífico de las marchas, pese a la presencia de cordones de seguridad en puntos estratégicos. Los manifestantes advirtieron que mantendrán la agenda de calle hasta que se concrete el alcance "amplio y sin exclusiones" de la medida de gracia prometida (ANSA).