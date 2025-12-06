Venezuela.- Unos 200 venezolanos se manifiestan en Barcelona (España) contra Maduro y a favor de Machado

BARCELONA, 6 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Unos 200 venezolanos se han manifestado este sábado por la tarde en Barcelona bajo el lema 'Marcha por la paz y la libertad', en contra del Gobierno de Nicolás Maduro y a favor de la opositora María Corina Machado, reciente Premio Nobel de la Paz.

Es una de las marchas convocadas en varias ciudades por el partido opositor Vente Venezuela: ha empezado ante el monumento a Cristóbal Colón, donde se han ido concentrando durante una hora, y después han empezado a caminar en dirección al monumento a Simón Bolívar, en el Parc de la Barceloneta.

Las pancartas apoyaban a Machado: "Maduro me obligó a salir, pero Dios y María Corina me harán regresar", "El Nobel es de los que han dado su vida por esta lucha", "El Nobel es de los que están injustamente detenidos" y "El Nobel ilumina el camino a la libertad", entre otras.