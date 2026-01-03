Venezuela: uruguay rechaza acción militar contra cualquier país

En una declaración emitida este sábado, la administración del presidente Yamandú Orsi aseguró que rechaza "como siempre lo ha hecho, la intervención militar de un país en territorio de otro".

Y pidió "respetar" lo que establece la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional. "Estados se deben abstener de recurrir a la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado", afirma el mensaje.

La Cancillería uruguaya, con Mario Lubetkin al frente, dijo que se está "en permanente contacto" con el consulado en Caracas "pendiente de la situación de la comunidad de compatriotas en Venezuela". E informó que el personal consular se encuentra "en buen estado de salud".

"Reafirmamos el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y libre de armas nucleares, como ha sido la posición de consenso de nuestra región", se agregó en la declaración. (ANSA).