Venezuela: Usuarios de motocicletas suman 70% de muertes en accidentes viales

Según el informe del OSV, basado en 394 fuentes abiertas dada la ausencia de cifras oficiales en Venezuela, en el primer mes de 2026 se registraron al menos 344 accidentes de tránsito, con 116 fallecidos (97 hombres y 19 mujeres), 429 lesionados y un total de 545 personas afectadas.

De las 116 muertes, 63 correspondieron a conductores de motocicletas y 19 a pasajeros, "parrilleros" como se les llama popularmente en Venezuela, sumando 82 víctimas que constituye el 70,6% del total de fallecidos en las vías públicas por accidentes.

La coordinadora del OSV, Rosibel González, destacó que "el dato que domina toda la estadística durante el mes de enero es el de los motociclistas".

Casi el 80% de los siniestros se atribuyen al factor humano, con exceso de velocidad como causa principal (57,66%) e impericia (21,62%). La mayoría ocurre en vías urbanas y avenidas (34,05%), con mayor incidencia durante la semana en horas matutinas por movilidad laboral y escolar, mientras que los fines de semana registran más derrapes por conducción temeraria.

González urgió "estrategias de prevención enfocadas en la regulación estricta de límites de velocidad y programas de formación para conductores de motos", que hoy lideran esta "dolorosa estadística". (ANSA).