Venezuela. Vecinos de la zona de Leganés donde se violó a una joven en un narcolocal denuncian continuos altercados

Leganés, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press)

Los residentes en la calle San Andrés de Leganés han asegurado que la zona donde el fin de semana se violó a una joven venezolana de 22 años es una "pesadilla" por los continuos altercados en torno a la actividad de un narcolocal ubicado en el interbloque del número 3. Los vecinos han relatado a Europa Press que el individuo que regenta este local, un marroquí de 29 años con antecedentes, fue detenido el sábado como presunto autor de la violación a la joven mediante sumisión química. La Policía se desplazó a la zona tras una llamada que alertaba de que una mujer andaba desnuda y en estado de shock por la calle. A la llegada de los agentes, la mujer les condujo al local, donde localizaron a un individuo que fue detenido. En el interior de la vivienda se encontraron sustancias estupefacientes y efectos personales pertenecientes a la joven, lo que reforzó la versión de los hechos aportada por la víctima, según ha avanzado 'El Mundo' y han confirmado fuentes de la Jefatura Superior de Policía, que ratifican que el individuo pasó ya a disposición judicial. Se trata del último suceso acontecido en torno a este narcolocal. De hecho, el detenido, según los vecinos, es un "conocido" de la zona que, el pasado septiembre, fue apuñalado en abdomen y tórax por cuatro individuos en un probable "ajuste de cuentas". En los últimos tres años, según han asegurado, la situación se ha "radicalizado" hasta hacerse "insostenible" en las inmediaciones del local. Así, han apuntado a tiroteos, peleas, venta de droga y ajustes de cuentas. Los vecinos no confían en que cese la actividad ilegal en el local. "Saben que no les pueden hacer nada. Y nos han llegado a comentar que el local deja unas ganancias limpias de 25.000 euros mensuales. No lo van a dejar", se lamentan los vecinos. "Es casi un infierno. Cuando escuchas la voz desgarradora de una chica que la están violando, se te rompe el alma. No ganamos para sobresaltos, solo nos falta una cédula terrorista inmolándose en los bajos del edificio", comentan los residentes.