Venezuela: venezolanos celebran en Colombia la caída de Maduro

Pequeños grupos de venezolanos salieron hoy en algunas ciudades colombianas a celebrar la intervención militar estadounidense en su país, que llevó al arresto de Nicolás Maduro, acompañados de pitos, banderas y arengas que tenían en común la palabra "Libertad!".

"Todos estamos destinados a regresar a nuestro país", afirmó Pedro, un ciudadano venezolano que micrófono en mano arengaba por la salida de Maduro junto a una treintena de compatriotas suyos reunidos en la Plaza de Bolívar de Bogotá, en declaraciones al telenoticiero Cable Noticias.

Juan Carlos Viloria Doria, médico venezolano y presidente de la Alianza Global por los Derechos Humanos, aseguró desde sus redes sociales que "hoy sabemos que ese punto de quiebre finalmente llegó", al tiempo que se congratuló con la confirmación del arresto de Maduro.

"Se abre una oportunidad real e histórica para la transición hacia la democracia, la restauración del orden constitucional y la reconstrucción institucional de Venezuela.

El pueblo venezolano ha demostrado que nunca renunció a su vocación democrática", afirmó Viloria Doria.

En Ibagué, una pequeña ciudad a 202 kilómetros al sur de Bogotá, también un puñado de venezolanos acudió al llamado hecho por esa comunidad para reunirse en la Plaza Murillo Toro, en el centro de esa capital, para celebrar con música de su país, cánticos y ondear de banderas por el destino final de Maduro.

"Lo que están haciendo los Estados Unidos es la mayor alegría que nos ha podido pasar; nos devolvieron la esperanza de poder estar de nuevo con nuestras familias, de poder abrazarlos", afirmó a Caracol Radio Jairo Guerrero, un migrante venezolano que acudió al llamado en pleno centro de Ibagué.

Para esta tarde están citados los venezolanos residentes en Cúcuta, la principal capital fronteriza con ese país, para reunirse en cercanía de uno de los más concurridos centros comerciales de la ciudad y manifestarse por lo ocurrido en su país.

También se conoció que un pequeño grupo de personas acudió a los alrededores de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para manifestar su repudio por la operación militar con pancartas que decían "­Fuera gringos de Colombia y de Latinoamérica!".

De acuerdo con cifras de Migración Colombia, en total en el país hay instalados 2.812.095 migrantes venezolanos, de ese total el 28,41% son menores de edad. (ANSA).