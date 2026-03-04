Venezuela: venezolanos, hito en solicitudes de asilo ante la UE en 2025

Esta cifra representa un incremento del 23% respecto al año anterior y convierte a los venezolanos en una de las nacionalidades con mayor volumen de solicitudes en el bloque, desplazando tendencias previas dominadas por sirios y afganos.

El aumento se atribuye a la persistente crisis económica y política en Venezuela, combinada con restricciones migratorias en Estados Unidos y en varios países latinoamericanos vecinos, que limitan opciones regionales de movilidad.

España se consolidó como destino principal, concentrando el 94% de estas solicitudes, gracias a factores como el idioma compartido, lazos familiares, acceso sin visado al espacio Schengen para estancias cortas y la práctica habitual de otorgar protección humanitaria nacional cuando no se cumplen los criterios estrictos para el estatuto de refugiado.

En contraste, las solicitudes totales de asilo en la UE cayeron un 19% en 2025, hasta alrededor de 822.000, influida por una drástica reducción (-72%) en peticiones sirias tras cambios políticos en Siria. Afganistán lideró con 117.000 solicitudes (+33%).

La EUAA publicó su balance anual de 2025 destacando estos patrones en medio de un contexto de fragilidad global y ajustes en políticas migratorias europeas. (ANSA).