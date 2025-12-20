Venezuela.- Venezuela denuncia la nueva incautación de un petrolero venezolano y asegura que "no quedará impune"

MADRID, 21 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Venezuela ha condenado la captura de un petrolero con hidrocarburos venezolanos y ha sostenido que tomará las medidas correspondientes para que este acto no quede "impune", en el que sería el segundo buque venezolano confiscado por Estados Unidos, que ha impuesto un bloqueo a todos los barcos petroleros que entren y salgan del país latinoamericano.

"La República Bolivariana de Venezuela denuncia y rechaza categóricamente el robo y secuestro de un nuevo buque privado que transportaba petróleo venezolano, así como la desaparición forzada de su tripulación, cometidos por efectivos militares de los Estados Unidos de América en aguas internacionales", reza el comunicado emitido por el Gobierno de Nicolás Maduro.

Las autoridades venezolanas han calificado de "piratería" esta nueva confiscación que incumpliría varias normas del Derecho Internacional, suponiendo una "flagrante comisión" de un "delito".

"El modelo colonialista que pretende imponer el Gobierno de los Estados Unidos con este tipo de prácticas fracasará y será derrotado por el pueblo venezolano", han aseverado.

Caracas mantiene que las acciones del Gobierno estadounidense liderado por el presidente Donald Trump no impedirán que Venezuela siga "adelante con su crecimiento económico" y el "desarrollo de su industria de hidrocarburos de manera independiente y soberana".

El Ejecutivo venezolano "ejercerá todas las acciones correspondientes" para que estos actos no queden "impunes", entre ellas interpondrán una denuncia ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y otros organismos internacionales.

Trump anunció este martes un bloqueo "completo y total" contra todos los petroleros que operen en Venezuela, país al que ha acusado de "apropiarse de (su)" crudo y al que ha amenazado con elevar las hostilidades si no lo devuelve "de inmediato" a Washington.

Seis días antes de esta medida las fuerzas estadounidenses desplegadas en el mar Caribe ya habían confiscado el petrolero 'Skipper', por lo que esta nueva acción supone la segunda operación para atrapar un buque que supuestamente pretendía sortear el bloqueo.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, ha advertido que "Estados Unidos continuará persiguiendo el tráfico ilícito del petróleo sancionado que se utiliza para financiar el narcoterrorismo en la región".

Las operaciones militares estadounidenses en el Caribe ya han dejado más de 100 víctimas mortales, mientras Washington continúa imponiendo sanciones contra líderes chavistas en una escalada de tensión que parece apuntar a un cambio de régimen en Caracas.