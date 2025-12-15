Venezuela.- Venezuela rechaza "de forma categórica" las sanciones "unilaterales" de la UE

MADRID, 15 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Venezuela ha expresado este lunes su rechazo "categórico" a las sanciones "unilaterales" de la Unión Europea (UE) contra el país, después de que el bloque anunciara la semana pasada que renovaría doce meses sus medidas contra el Gobierno de Nicolás Maduro por la falta de avances en una transición democrática.

"La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica la política de sanciones y medidas coercitivas unilaterales impuesta por la UE, por ser ilegítima, ilegal y contraria al Derecho Internacional, así como a los principios y propósitos consagrados en la Carta de Naciones Unidas", ha dicho el Ministerio de Exteriores venezolano.

"Los dirigentes de ese bloque han optado, lamentablemente, por acelerar su propia decadencia política, insistiendo en una línea de hostilidad estéril contra Venezuela, que evidencia una política exterior errática, carente de autonomía y supeditada a intereses ajenos a los pueblos que dicen representar", ha afirmado en su comunicado, publicado por el titular de la cartera, Yvan Gil, en su cuenta en Telegram.

Así, ha resaltado que tras "años" de medidas en este sentido, "esta política de sanciones ha demostrado ser un rotundo fracaso, deteriorado de manera significativa las relaciones políticas y diplomáticas y confirmando la irrelevancia creciente de la UE como actor internacional capaz de actuar con independencia, racionalidad y respeto hacia los Estados soberanos".

Los 27 prorrogarán las sanciones contra más de 60 individuos relacionados con el Ejecutivo de Maduro, según informaron fuentes europeas el 12 de diciembre, sobre las medidas que pesan por su papel en las elecciones de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó vencedor al presidente sin presentar las actas que acrediten el resultado.

Entre los sancionados se encuentran dirigentes como Delcy Rodríguez, actual ministra de Economía y vicepresidenta Ejecutiva, y Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores y Justicia. La UE considera que el país entró en una nueva fase tras las elecciones en la que se proclamó ganador Maduro pese a que el candidato opositor, Edmundo González, sustituto de Machado --a quien le fue vetado concurrir a los comicios--, presentó un escrutinio parcial que demostraría su triunfo.