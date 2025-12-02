Venezuela.- Venezuela revoca las concesiones a Plus Ultra y Air Europa tras suspender sus vuelos

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de Venezuela ha revocado las concesiones de vuelo a Plus Ultra y Air Europa cinco días después de que se las revocara a otras siete aerolíneas, entre ellas Iberia, como respuesta a la cancelación de sus vuelos al país siguiendo las recomendaciones de Estados Unidos y de las autoridades europeas.

El pasado 26 de noviembre, cuando el Gobierno venezolano anunció la revocación de las licencias de las siete primeras compañías, este alegó que el motivo era que estas se habían sumado "a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el Gobierno de Estados Unidos".

Ahora, según información a la que ha tenido acceso Europa Press, esta acción se ha aplicado también a Plus Ultra y Air Europa, quienes decidieron cancelar sus vuelos algo más tarde que las anteriores.

De esta forma, el listado completo de aerolíneas cuya licencia se ha revocado son Iberia, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, Latam Airlines Colombia, la brasileña GOL, Plus Ultra y Air Europa.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela justificó la medida "por sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el Gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales hacia y desde la República Bolivariana de Venezuela, basándose en un Notam (acrónimo en inglés de un aviso al personal de aviación) emitido por una Autoridad Aeronáutica sin competencia en la FIR Maiquetía", el área de espacio aéreo que controla la torre de control del aeropuerto de Maiquetía, en Caracas.

Así, todas estas aerolíneas suspendieron sus operaciones a Caracas después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitiera una alerta a las aerolíneas para "extremar la precaución al operar" en esa área "a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores".

Por su parte, la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) ha recomendado no volar al país hasta el próximo 31 de diciembre. Siguiendo el consejo, Iberia ha cancelado todas sus operaciones hasta dicha fecha.

En cuanto a Plus Ultra, la compañía ha cancelado sus vuelos a Venezuela hasta el próximo 8 de diciembre, cuando volverá a analizar la situación, y Air Europa los tiene suspendidos, por el momento, hasta el 12 de diciembre.