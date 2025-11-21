Venezuela.- Vente Venezuela convoca marchas en todo el mundo cuatro días antes de la entrega del Nobel a Machado

MADRID, 21 Nov. 2025 (Europa Press) -

El partido opositor Vente Venezuela ha convocado marchas multitudinarias en ciudades de todo el mundo para el próximo 6 de diciembre, cuatro días antes de que el Comité Noruego entregue el Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora María Corina Machado.

"El Nobel es Nuestro". Con esa frase, los venezolanos se movilizan inspirados en la reciente distinción del Premio Nobel de la Paz 2025, que reconoce no solo el liderazgo de María Corina Machado, sino la valentía y resistencia de millones de venezolanos", ha indicado el partido opositor en un comunicado.

Vente Venezuela ha resaltado que quieren "transformar el premio en un megáfono global que proyecte la causa venezolana". "El Nobel de la Paz demuestra que la libertad en Venezuela es una causa universal. No habrá paz mientras exista un régimen que reprime y persigue. Este reconocimiento es un llamamiento a redoblar esfuerzos, unir aliados y avanzar hacia la transición que nuestro país merece", ha señalado.

El partido ha asegurado además que "mientras el régimen intenta silenciar el logro dentro del territorio", la diáspora venezolana, en cambio, "será el motor para amplificar el mensaje en el mundo" de que "Venezuela sigue viva, organizada y decidida".

"Este Nobel pertenece a cada madre, cada joven, cada preso político, cada exiliado y cada ciudadano que se ha negado a rendirse", ha reiterado, agregando que el galardón "pone nuevamente a Venezuela en el mapa internacional como un ejemplo de coraje cívico, resistencia pacífica y defensa de los Derechos Humanos".

La formación opositora ha denunciado también que ha habido "intentos" de impedir que se celebren estas marchas en homenaje a Machado después de que el Consejo de la Paz noruego rechazara organizar la tradicional procesión con antorchas por el centro de Oslo al estar en contra de la elección de Machado como ganadora.

En la agenda figuran, además de la marcha con antorchas y las concentraciones a nivel mundial, un encuentro de venezolanos en la capital de Noruega, así como la inauguración de una exposición dedicada al Premio Nobel de la Paz 2025.

El jefe del Comité Noruego, Jorgen Watne Frydnes, confirmó el pasado 14 de noviembre que la líder opositora asistirá a la ceremonia pese a que es "un viaje peligroso para ella", puesto que se arriesga a que las autoridades no permitan su regreso al país.

Machado está escondida en "algún lugar de Venezuela" y el candidato de la oposición que finalmente se enfrentó al presidente Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024, Edmundo González, se encuentra exiliado en España.