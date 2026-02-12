Venezuela: viaje de Delcy Rodríguez a EE. UU., aún sin fecha

"En algún momento, me imagino", respondió Rodríguez, y agregó que actualmente tiene "mucho trabajo", en medio del giro político que vive el país sudamericano tras la captura el 3 de enero de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de efectivos estadounidenses. A partir de entonces, Rodríguez ejerce de forma interina la presidencia de Venezuela, por decisión del Tribunal Supremo de Justicia y con claro respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La declaración de la mandataria se produjo este miércoles, inmediatamente después de un encuentro privado con Wright, donde ambos calificaron la conversación como franca y amistosa.

Durante la reunión, se acordó establecer una "asociación productiva a largo plazo" en el sector energético, abarcando proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica.

Rodríguez destacó que esta agenda busca ser "productiva, efectiva y beneficiosa para ambos países".

Wright, por su parte, subrayó el compromiso del presidente Donald Trump para transformar las relaciones entre Washington y Caracas, en un contexto de relajación de sanciones y apertura a inversiones extranjeras en el petróleo venezolano, privilegiando a empresas estadounidenses.

Este intercambio representa un notable avance diplomático, a juicio de analistas, apenas a seis semanas de la intervención estadounidense y la captura de Maduro. Un funcionario de la Casa Blanca había mencionado en enero la previsión de una visita de Rodríguez a Washington, pero sin detalles concretos. (ANSA).