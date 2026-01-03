Venezuela: vicepresidenta confirma indirectamente que Maduro fue capturado

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez en su primera aparición después de varias horas de los ataques aéreos de Estados Unidos, exigió de Washington una prueba de vida de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, con lo cual tácitamente admite que el presidente fue capturado y no se encuentra en Caracas.

Rodríguez, en una llamada telefónica al canal de televisión oficial VTV, dijo que Maduro dejó firmado el decreto de estado de excepción y que ella lo hará cumplir. Con este decreto quedarían suspendidas las garantías constitucionales en Venezuela.

Rodríguez llamó a que se activen los planes de defensa y respuesta de los militares venezolanos, que varias horas después de iniciarse los ataques, enfocados contra instalaciones navales y aéreas, no han realizado ningún contraataque contra Estados Unidos.

La periodista Luz Mely Reyes sostuvo que la solicitud de fe de vida de Maduro, por parte de Rodríguez, dejaría en evidencia que Caracas ha perdido contacto con el mandatario. (ANSA).