Venezuela.- VÍDEO: Air Europa suspende sus vuelos a Venezuela tras la advertencia de Estados Unidos

MADRID, 24 de noviembre de 2025 (Europa Press) haya emitido una alerta para "extremar la precaución" al sobrevolar este país en pleno despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Fuentes de Air Europa han confirmado a Europa Press que ha suspendido su operativa en este país y que los vuelos se retomarán cuando se den las condiciones propicias y seguras para ello.

La aerolínea se suma así a otras siete que han decidido suspender su operativa hacia Venezuela. Las dos últimas han sido Estelar y Laser, dos compañías aéreas de origen venezolano que anunciaron este lunes la suspensión de sus vuelos entre Caracas y Madrid.

En el caso de Estelar, la firma ha citado motivos operacionales de su proveedor aéreo español Iberojet para suspender sus vuelos correspondientes a la ruta Caracas-Madrid-Caracas los días 24, 26 y 28 de noviembre, mientras que Laser informó de la reprogramación de sus conexiones entre las dos ciudades desde el lunes hasta el próximo jueves por la misma razón.

Iberia, la portuguesa TAP, la brasileña Gol y la colombiana Avianca anunciaron sus respectivas cancelaciones de sus vuelos el pasado sábado. Latam Airlines, por su parte, confirmó la suspensión de vuelos programados para el domingo y el lunes desde Bogotá a Caracas aludiendo a la "seguridad de sus pasajeros y tripulaciones".

La FAA instó a las aerolíneas comerciales, privadas y de carga que cruzan esta zona a "extremar la precaución" como consecuencia del "empeoramiento de la situación de seguridad" y al "aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".

El aviso tiene lugar en un contexto de tensión creciente entre Caracas y Washington a raíz de los bombardeos de Estados Unidos contra supuestas narcolanchas en la región del Caribe y el Pacífico, en la denominada por el presidente estadounidense Donald Trump 'Lanza del Sur' con la que la Casa Blanca ha intensificado su presencia militar en la zona, incluido el despliegue del mayor portaaviones de la Armada del país, el 'USS Gerald Ford'.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/economia/1030048/1/air-europa-suspende-vuelos-venezuela-advertencia-estados-unidos

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06