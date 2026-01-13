Venezuela: Vigilia de familiares de presos políticos

Andrés Cañizález (ANSA) - CARACAS, 13 GEN - Familiares de presos políticos en Venezuela cumplieron la noche de este lunes su quinta jornada consecutiva de vigilia a las afueras de centros de detención, instalando carpas y colchones al aire libre en un clima de incertidumbre y espera por las liberaciones anunciadas por el gobierno desde el 8 de enero.

El gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, no ha dado información sobre quiénes se verán beneficiados, ante lo cual reina la incertidumbre y la esperanza.

Los familiares han tomado las calles aledañas a sitios como El Rodeo I (estado Miranda), la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana y El Helicoide, en el este y centro de Caracas respectivamente, y Tocorón (estado Aragua).

La solidaridad vecinal les ha permitido recibir donaciones de cojines, colchas, cobijas, comida y agua. Pancartas exhibidas en los campamentos proclaman que "menos del 1 % de los presos políticos han sido liberados en Venezuela", acompañadas de fotos de los detenidos.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) confirmó, mediante contactos directos con familiares, solo 73 excarcelaciones desde el inicio del proceso, frente a las 116 reportadas por el gobierno. La organización subraya que, incluso aceptando la cifra oficial, esta representa "aproximadamente el 10 % de los más de mil casos de detenciones por motivos políticos" registrados antes de los anuncios.

JEP exige "la liberación sea plena y para todos los presos políticos en Venezuela" y urge priorizar a grupos vulnerables: adolescentes, personas con autismo, mujeres, enfermos graves y adultos mayores. Las discrepancias en las cifras, atribuidas a datos incompletos y solicitudes de confidencialidad, refuerzan los llamados a transparencia y a una liberación total e inmediata. (ANSA).