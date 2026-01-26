Venezuela vive su jornada con el mayor número de excarcelaciones de presos políticos

Entre los excarcelados destaca el caso de Juan Francisco Alvarado, un estudiante de periodismo, quien recuperó su libertad tras permanecer 10 meses detenido. El joven había sido condenado bajo cargos de "incitación al odio" tras denunciar a través de redes sociales problemas de aguas servidas y fallas en los servicios públicos de su comunidad, ubicada en la región de los llanos venezolanos.

La anulación de su condena se produce en un contexto de fuerte presión de organizaciones civiles, nacionales e internacionales, sobre el sistema judicial del país tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), coalición que agrupa a los principales partidos de oposición y alineada con la premio nobel de la paz María Corina Machado, exigió al gobierno de Delcy Rodríguez la publicación inmediata de una lista detallada de los ciudadanos beneficiados por estas medidas.

Esta exigencia surge como respuesta a las declaraciones de presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien el pasado viernes aseguró que un total de 626 detenidos habían sido excarcelados.

La oposición subraya la necesidad de transparencia para verificar la identidad y el estatus legal de cada individuo, advirtiendo que la opacidad en las cifras oficiales genera incertidumbre entre los familiares y las organizaciones de derechos humanos (ANSA).