Venezuela: Wiles, Trump intensificará ataques al narcotráfico para presionar a Maduro

"Trump quiere seguir haciendo volar los barcos hasta que Maduro ceda. Y personas mucho más expertas que yo dicen que lo hará", señaló Wiles al defender la estrategia del presidente en la lucha contra el narcotráfico en la región.

Las declaraciones se producen en el marco de una ofensiva reforzada de Washington contra las redes del narcotráfico, que incluye operaciones en el Caribe y el Pacífico, así como sanciones y designaciones de organizaciones criminales como grupos terroristas.

La administración Trump sostiene que parte significativa del tráfico de drogas que ingresa a Estados Unidos tiene vínculos con estructuras criminales que operan desde o a través de Venezuela.

Según Wiles, la estrategia del presidente apunta a incrementar la presión política y operativa sobre el gobierno de Maduro, al que Washington acusa de tolerar o facilitar actividades vinculadas al narcotráfico.

La Casa Blanca considera que las acciones militares y de interdicción forman parte de un enfoque más amplio para frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

El gobierno venezolano ha rechazado reiteradamente las acusaciones de Estados Unidos y ha denunciado las operaciones como una violación de la soberanía regional. No obstante, la administración Trump ha reiterado que mantendrá su política de mano dura contra el narcotráfico, aun a riesgo de aumentar la tensión diplomática en América Latina. (ANSA).