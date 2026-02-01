Venezuela y República Dominicana reanudan servicios consulares y preparan reconexión aérea

Venezuela y República Dominicana reanudarán los servicios consulares entre ambos países, rotos desde 2024 por cuestionamientos de Santo Domingo sobre la reelección de Nicolás Maduro, y ordenaron una reconexión aérea, informó este domingo la Cancillería venezolana en un comunicado.

Las relaciones internacionales de Venezuela se recuperan progresivamente con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, que asumió el poder después de la caída de Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos.

Venezuela rompió relaciones con República Dominicana y otros seis países el 29 de julio de 2024, después de que Santo Domingo manifestara preocupación por un opaco proceso electoral que culminó con la reelección de Maduro, considerada fraudulenta por la oposición venezolana.

"Se ha decidido reactivar en los próximos días los servicios consulares de República Dominicana en Caracas y de Venezuela en Santo Domingo, para atender las respectivas comunidades", escribió el canciller venezolano Yván Gil en Telegram.

Ambos gobiernos acordaron también "instruir a las autoridades aeronáuticas respectivas, reactivar la conexión aérea entre ambos países", agregó el texto.

Venezuela reactiva progresivamente también su actividad aeronáutica después de que el presidente Donald Trump ordenara reabrir el espacio aéreo del país, restringido desde noviembre en medio de la escalada militar de Washington en la región.

El presidente dominicano, Luis Abinader, es aliado de Trump y en noviembre permitió a Estados Unidos utilizar su principal aeropuerto y una base aérea para operaciones logísticas como parte de la presión contra Caracas.

La reanudación de los servicios consulares beneficia a unos 90.000 venezolanos que residen en República Dominicana, según cifras de oenegés que estudian la migración venezolana.