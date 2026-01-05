Venezuela: "Ya basta", Groenlandia se ofusca con Estados Unidos

"Basta de presión. Basta de insinuaciones. Basta de fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a la discusión. Pero esto debe hacerse a través de los canales adecuados y de conformidad con el derecho internacional", escribió el primer ministro de Groenlandia en Facebook.

"Necesitamos a Groenlandia" para la seguridad de Estados Unidos, reiteró el presidente estadounidense a los periodistas en el Air Force One. "Necesitamos a Groenlandia desde una perspectiva de seguridad nacional, y Dinamarca no podrá con ella", añadió.

"En cuanto a Groenlandia, veremos cuáles son las verdaderas intenciones de Donald Trump", pero "la UE debe adoptar una postura firme y garantizar la independencia de un territorio que forma parte de la Corona danesa", declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani.

En general, respecto a la necesidad de avanzar hacia una defensa europea común en el cambiante panorama internacional, Tajani expresó su convicción de la necesidad de "fortalecer la seguridad europea. "Era el sueño de De Gasperi y Berlusconi.

Ahora se están dando pasos hacia una mayor coordinación, pero creo que necesitamos una defensa europea, algo más que coordinación. Necesitamos fortalecer la seguridad que va más allá de la defensa, como la ciberseguridad", afirmó.

"Ya hemos escuchado las palabras de Donald Trump sobre Groenlandia. La UE sigue defendiendo los principios de soberanía e integridad territorial, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, y al mismo tiempo sigue expresando su solidaridad con Groenlandia y Dinamarca", declaró una portavoz de la Comisión Europea. Luego añadió que Dinamarca es aliada de Estados Unidos a través de la OTAN, una "gran diferencia" con respecto a Venezuela.

"Hemos expresado claramente nuestra postura y la reitero una vez más: la UE seguirá defendiendo los principios de soberanía nacional, integridad territorial, inviolabilidad de las fronteras y la Carta de las Naciones Unidas. Estos son principios universales que seguiremos defendiendo, más aún si se pone en duda la integridad territorial de un Estado miembro de la Unión Europea", aclaró el portavoz.

La portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho, descartó formalmente la posibilidad de que la Unión Europea necesite que Estados Unidos se apodere de Groenlandia. "Claro que no", respondió al ser preguntada explícitamente sobre el asunto durante la rueda de prensa diaria. "No tengo conocimiento de ninguna conversación con Estados Unidos sobre este asunto por parte de nuestros representantes", señaló.

"Groenlandia tiene su propia autonomía; cada país puede ser muy interesante en muchos aspectos, pero esto no debería suscitar ningún interés más allá, por ejemplo, de intereses comerciales, de inversión o cualquier otro. El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, nos recordó que Groenlandia no será una propiedad que cualquiera pueda comprar, y estamos totalmente de acuerdo y lo apoyamos. También hizo un llamamiento al respeto, y una vez más, lo apoyamos", insistió Pinho.

Sebastian Hille, portavoz del canciller alemán Friedrich Merz, sostuvo que "Groenlandia es una administración autónoma que pertenece a Dinamarca. Las fronteras no se pueden modificar por la fuerza, ni los territorios se pueden anexionar por la fuerza. Reconocemos los principios del derecho internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".

"Mantenemos un estrecho contacto con nuestros socios daneses y europeos", añadió.

Francia se solidariza con Dinamarca ante las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump respecto a Groenlandia, declaró hoy el portavoz diplomático francés, Pascal Confavreux.

"Las fronteras no se pueden modificar por la fuerza", enfatizó en una entrevista con TF1.

Incluso, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha asegurado su apoyo a Dinamarca en respuesta a las afirmaciones del presidente estadounidense. Presionado por Sky News UK durante una visita a Berkshire, Inglaterra, sobre la dura respuesta de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, a Trump, Sir Keir demostró hoy un distanciamiento explícito y poco común con la casa Blanca, al afirmar: "Estoy de su lado; (Frederiksen) tiene razón sobre el futuro de Groenlandia".

Frederiksen instó a Estados Unidos a "poner fin a las amenazas contra un aliado histórico". "Debo dejar esto claro a Estados Unidos: es absolutamente absurdo afirmar que Estados Unidos debería tomar el control de Groenlandia", añadió, refiriéndose al territorio autónomo bajo la corona danesa.

