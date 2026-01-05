Venezuela:Chile en ONU contra ataque de EEUU en Venezuela, aboga por elecciones libres

Narváez enfatizó que "el futuro de Venezuela debe construirse a través de elecciones libres, participación ciudadana y acompañamiento internacional", y advirtió sobre los peligros de precedentes que podrían escalar tensiones en la región, con graves consecuencias para la población.

La diplomática reafirmó el compromiso de Chile con "el respeto al derecho internacional, la soberanía y la integridad territorial, la solución pacífica de controversias, y el pleno respeto de los derechos humanos".

Aunque Chile no reconoce el régimen de Nicolás Maduro, Narváez subrayó que las graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela no pueden resolverse mediante acciones militares, sino a través de procesos pacíficos y graduales que respeten las aspiraciones legítimas del pueblo venezolano.

"El respeto del derecho internacional no admite excepciones.

Incluso al abordar la ilegitimidad de un presidente, los problemas deben resolverse siempre dentro del marco normativo", concluyó Narváez, reafirmando la postura chilena en el ámbito internacional. (ANSA).